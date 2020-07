Veste mare pentru Craiova, daca iese CAMPIOANA. Ce se va intampla la debutul oltenilor in LIGA CAMPIONILOR. Drumul spre grupe e mai usor acum!

CSU Craiova e la 3 meciuri distanta de castigarea Ligii I, performanta care o poate trimite in premiera in preliminariile Ligii Campionilor.

In noul format propus de UEFA pentru a recupera timpul pierdut din cauza pandemiei, primele trei tururi preliminare ale celei mai importante competitii continentale se vor disputa in acest an intr-o singura mansa, gazda urmand sa fie stabilita de urne.

Tragerea la sorti a meciurilor va avea loc la 9 august, iar confruntarile din primul tur preliminar sunt programate la 18/19 august. Pana de curand, doar CFR Cluj era sigura de statutul de cap de serie la debutul in Liga Campionilor, nu si Craiova, din cauza coeficientului mai slab al trupei din Banie.

Intre timp, cum campionatele din Europa se apropie de final, au prins contur si urnele valorice de la tragerea la sorti, iar campioana Romaniei, indiferent cine va fi, va fi plasata cu siguranta in urna favoritelor la imperecherile pentru primul tur. E o veste uriasa in special pentru Craiova, in conditiile in care va evita o confruntare de foc cu echipe precum Celtic, Steaua Rosie, Ludogoret sau Legia Varsovia. E un "risc" care va disparea insa din turul 2, acolo unde atat Craiova, cat si CFR Cluj, vor cobori in urna ousiderilor.

Drept urmare, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, campioana Romaniei va avea o misiune aparent lejera, contra unei echipe din esalonul inferior al fotbalului continental. Dintre cele 17 posibile adversare, reprezentanta Suediei, Djurgardens, e de departe cel mai mare pericol.