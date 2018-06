Transfer de 3 milioane de euro pentru FCSB! Anuntul facut in aceasta seara: "Acolo avem nevoie de intariri!"

FCSB isi poate schimba intreaga linie de atac in aceasta vara.

Denis Alibec va pleca mai mult ca sigur de la FCSB in perioada de transferuri din vara dupa ce Gigi Becali l-a gasit drept principalul vinovat pentru ratarea titlui. Si Gnohere ar putea parasi echipa.

Golgheterul lui Dica a primit oferte importante, iar Hemuth Duckadam anuntat ca FCSB trebuie sa isi gaseasca noi atacanti in perioada de pauza.

"O problema mare e in atac, acolo avem nevoie de intariri. Alibec e cum e, probabil ca va pleca, sub o forma sau alta. Gnohere are si el oferta. E nevoie de cel putin două varfuri", a declarat Helmuth Duckadam pentru DigiSport.

Gigi Becali i-a si stabilit pretul lui Gnohere: 3 milioane de euro.

Gnohere este, alaturi de Tucudean, golgheterul editiei trecute de campionat. Ambii au cate 15 goluri marcate.