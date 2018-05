Torje si Nemec, ADIO Dinamo! Mesajul lui Bratu dupa victoria cu Botosani

Torje si Nemec au ramas din nou in afara lotului la Dinamo.

Dupa 2-0 cu Botosani, Florin Bratu anunta ca nu mai are nevoie de Gabi Torje si Adam Nemec, jucatori care raman fara contract in vara. Tinerii jucatori din club sunt prioritatea lui Bratu in playoff. Pana acum i-a iesit antrenorului. Dinamo domina in playout.





"Ne-am axat foarte mult pe jucatorii cu contracte, pe cei tineri. Din pacate nu am avut toti jucatorii, au fost la juniori. Avem un lot bun, echilibrat, cu potential. Se gasesc tot timpul solutii. Prioritate au jucatorii care au contracte si din vara", a spus Bratu.