"Am fost atacant, imi place jocul ofensiv! Vrem sa stergem necalificarea in play-off!" Toate reactiile dupa victoria lui Dinamo cu Botosani

Dinamo 2-0 FC Botosani / Vezi toate reactiile dupa victoria obtinuta de Dinamo gratie dublei lui Salomao.

Dinamo are 7 victorii din 9 partide in play-out si s-a este lider autoritar, cu 9 puncte peste Botosani.

"A fost un joc bun, ambele echipe s-au ridicat la nivelul asteptat. Botosani a facut un meci bun, din pacate pentru ei nu au marcat. Noi am facut un meci foarte organizat, la mijloc avem un triunghi foarte interesant cu Nistor, Mahlangu si Hanca, in fata sunt solutii, imi place apetitul ofensiv al echipei.



Ma bucur ca ceea ce lucrez la antrenamente, ceea ce le explic la sedinte pun in practica si asta se vede. Eu pregatesc toate fazele, dar ca fost atacant imi place jocul ofensiv, imi place sa lucrez in special cu atacantii si mijlocasii ofensivi si iata se vad reusitele. Ne-am axat foarte mult pe jucatorii cu contracte si pe cei tineri pe care ii avem. Avem un lot bun, echilibrat, cu potential si se gasesc tot timpul solutii. Prioritate au jucatorii care au contracte din vara si cei tineri pentru ca de asta am fost adus aici, sa imbin experienta cu tineretea si rezultatele sunt bune pana acum.



Imi doresc fiecare meci sa-l castig. Nu contest deciziile arbitrilor, ma suparam (in timpul meciului) pe unele pase gresite, dar niciodata nu am contestat deciziile arbitrului. Sunt antrenor coleric, care transmite o energie jucatorilor si ma bucur ca ei simt asta. Mai sunt 5 meciuri foarte importante cu echipe care au nevoie de puncte. Trebuie sa facem meciuri bune pentru a sterge necalificarea in play-off care ne-a facut sa suferim mult" a spus Florin Bratu la Digi Sport.

"<<Mister>> ne-a redat placerea de a juca fotbal. Nu ne cearta, e mereu alaturi de noi, ne ajuta mereu cu sfaturi. Vreau sa-i multumesc lui <<Mister>> pentru aceste minute pe care mi le acorda pentru ca daca va fi nevoie de mine la anul sa poata conta pe mine. Vrem sa dovedim ca a fost o greseala ca suntem in play-out si ca meritam sa fim in play-off" a spus Laurentiu Corbu.

Reactiile celor de la Botosani

De partea cealalta, cei de la Botosani au blamat ratarile numeroase pentru infrangerea cu Dinamo.

"Am facut un joc bun, am controlat jocul. Am avut cateva naivitati si acestea ne-au costat. Jucatorii au incercat si au reusit sa puna in practica ce pregatisem. Cred ca jucatorii au facut fata cu brio dupa meciul cu epuizant cu Craiova, nu partea fizica ne-a tras in jos ci cateva decizii in momente cheie. Nu e treaba mea sa judec arbitrajul ci sa sufar in tacere. Din punctul meu de vedere Dinamo a intrat in avantaj dupa o greseala de arbitraj. Cand gresim noi, suferim noi, cand gresesc altii suferim tot noi si asta e o problema.



E foarte fierbinte finalul de campionat, Dinamo pare detasata insa in rest e echilibrat" a spus Costel Enache dupa partida.

"Am avut un meci dificil, am ratat foarte mult, daca inscriam era altceva. S-a resimtit oboseala dupa partida cu Craiova, a fost un meci solicitant. Speram sa consolidam locul 2. Eu sper sa castige Steaua campionatul pentru baietii de acolo, sunt minunati. Pastrez legatura cu ei" a spus Catalin Golofca la Digi Sport.

"Dezamagirea este destul de mare, am sperat sa scoatem un rezultat bun, acum ramane sa ne luptam pentru locul 2, sa ramanem acolo. Cred ca fazele decisive le-am tratat putin superficiale, am luat goluri foarte usoare si am avut ocazii mari pe care le-am ratat. Sper sa castigam meciurile care ne-au mai ramas. Sa ma intorc la Steaua depinde de ei dar nu cred ca este cazul. Imi doresc sa ia Steaua titlul, si eu am muncit acolo, imi doresc dar sansele sunt destul de mici. Voi vedea la vara ce va fi" a spus si Vlad Achim.