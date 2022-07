Unul dintre subiectele momentului la vicecampioana României este oferta primită pentru Ștefan Târnovanu, portarul titular de la FCSB.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a dezvăluit că a primit o propunere de a-l vinde pe Târnovanu, însă nu a fost mulțumit de partea financiară.

Toni Petrea a declarat că nu știe nimic despre situația portarului său și că nu vrea să comenteze ceea ce a spus patronul echipei.

"Nu știu, nu vreau să comentez ce declară patronul. Cred că și sumele care apar prin presă fac jucătorii să nu mai gândească prea mult la ceea ce trebuie să facă aici. Cred că ar trebui să fim mai temperați în anumite momente cu anumite evaluări sau supraevaluări, nu știu, asta e părerea mea", a declarat tehnicianul vicecampioanei la conferința de presă.

Ce a declarat Gigi Becali despre oferta primită pentru Ștefan Târnovanu

"Târnovanu, am avut ofertă, dacă vreau două milioane pe el. Du-te, mă, de aici, ce sunt cerșetor? Păi, cât vrei? Niciun ban. Nu e de vânzare, când nu e de vânzare, e niciun ban. Îl țin pe Târnovanu, am zis că vreau 10 milioane, are 1.98, are 21 de ani, 10 milioane și încă e puțin. Ce să fac, ce să fac? E puțin.

Nu vreau să recuperez două milioane, vreau să recuperez 20 de milioane. Nu e așa, dacă vrei să recuperezi 20 de milioane, dacă erau 4, mai puneai 5...când sunt 20 de milioane nu poți să recuperezi două, trebuie să gestionezi bine afacerea. Dacă ai un diamant, trebuie să îl șlefuiești, să iei bani pe el cât merită", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.