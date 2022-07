Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", patronul de la FCSB a declarat în exclusivitate că a primit o ofertă pentru Ștefan Târnovanu, însă a refuzat-o din cauza sumei prea mici care i-a fost oferită.

"Târnovanu, am avut ofertă, dacă vreau două milioane pe el. Du-te, mă, de aici, ce sunt cerșetor? Păi, cât vrei? Niciun ban. Nu e de vânzare, când nu e de vânzare, e niciun ban. Îl țin pe Târnovanu, am zis că vreau 10 milioane, are 1.98, are 21 de ani, 10 milioane și încă e puțin. Ce să fac, ce să fac? E puțin.

Nu vreau să recuperez două milioane, vreau să recuperez 20 de milioane. Nu e așa, dacă vrei să recuperezi 20 de milioane, dacă erau 4, mai puneai 5...când sunt 20 de milioane nu poți să recuperezi două, trebuie să gestionezi bine afacerea. Dacă ai un diamant, trebuie să îl șlefuiești, să iei bani pe el cât merită", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.

Conference League 2022: Ștefan Târnovanu, înger și demon în meciul cu FC Sarbutalo

În manșa tur din turul doi preliminar Conference League 2022, încheiată cu victoria georgienilor, scor 1-0, FC Saburtalo a deschis scorul în minutul 41, prin Nonikashvili, care a marcat printr-un șut din afara careului de 16 metri.

O mare contribuție a avut-o însă și portarul FCSB-ului, Ștefan Târnovanu, care nu a reușit să respingă o minge ce i-a trecut, practic, printre mâini.

Golul marcat de Saburtalo l-a trezit pe Ștefan Târnovanu, care a avut două intervenții salvatoare pe final de primă repriză și în startul părții secunde.