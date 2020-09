"Toata viata s-a vandut pentru arginti! Behaie la comanda!" Reactie FURTUNOASA din partea Universitatii Craiova! Atac cu talpa la adresa lui Mihai Stoica

Universitatea Craiova a reactionat dur dupa ce Mihai Stoica i-a ironizat printr-o postare pe Facebook.

Postarea lui Mihai Stoica de pe contul sau oficial de Facebook i-a scos din minti pe cei de la Universitatea Craiova, care au venit cu o reactie.

Oficialul ros-albastrilor spunea ieri ca 'Universitatea Craiova este un club de-o varsta cu baiatul lui Leo Messi. Thiago Messi Roccuzzo pe numele complet'.

"Sa raspunzi la o ironie cu o marlanie inseamna ca nici cei 7 ani de acasa si nici programele de reeducare nu si-au atins scopul. Sa ajunga un fariseu, care toata viata s-a vandut pentru arginti, sa vorbeasca de Universitatea Craiova, inseamna ca oficialul FOTBAL CLUB FCSB S.A. (societate infiintata in 2003 odata cu uzurparea locului de Liga 1 al echipei Steaua Bucuresti) reuseste sa ridice ipocrizia la rang de arta. Dar ce sa ceri de la cineva a carui menire in cadrul clubului este sa behaie la comanda?

#fcsbnuesteaua si nu are cum sa fie avand in vedere calitatea morala a celui din poza", se arata in postarea de pe Facebook-ul Craiovei.