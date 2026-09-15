Marius Baciu ar putea pleca de la echipă dacă FCSB nu o va învinge pe Universitatea Craiova, iar unul dintre numele despre care s-a spus că l-ar putea înlocui pe actualul antrenor este cel al lui Marius Șumudică, cel care este în prezent pe banca celor de la CFR Cluj.

Ciprian Marica: ”Suporterii trebuie să fie mulțumiți, dar nici să ți se urce în cap și să decidă antrenorul!”

Gigi Becali a transmis că antrenorul care va ajunge pe banca echipei sale va trebui înainte de toate să se înțeleagă bine cu suporterii echipei. A doua zi după ce patronul de la FCSB a făcut această declarație, Marius Șumudică și-a cerut iertare în fața fanilor FCSB, după ce în trecut a folosit cuvinte jignitoare la adresa acestora.

La scurt timp după gestul antrenorului de la CFR Cluj, Peluza Nord a transmis un mesaj dur pe rețelele sociale în care a subliniat clar faptul că nu îl acceptă pe Marius Șumudică pe banca tehnică.

Ciprian Marica a comentat pe această temă în emisiune VOYO SPORT LIVE. Fostul mare atacant a transmis că galeria celor de la FCSB are o implicare mult prea mare în deciziile importante legate de echipă și spune că se poate crea un precedent periculos în campionatul României.

”Cel puțin în ultima perioadă, am mai văzut o intervenție decisivă a galeriei la alegerea unui antrenor la FCSB. Se pare că domnul Becali ține mai mult cont de părerea suporterilor, decât de competențele antrenorilor.

Pare că îi respectă mai mult pe suporteri decât pe antrenori. Nu de alta, dar pe antrenori ne-am obișnuit să îi persifleze, să îi contrazică, într-un cuvânt să nu îi respecte. Se pare că în momentele astea, are o afinitate mai mare pentru suporteri sau contează mai mult părerea lor, ceea ce e normal, dar ar fi bine să se întâmple același lucru și cu antrenorii și să primească mai mult respect din partea domnului Becali.

E cu două tăișuri problema suporterilor. Nu pot fi nici atât de importanți încât să își aleagă ei antrenorul. Trebuie să găsești un echilibru, să fie și ei mulțumiți. Mi se pare că povestea asta cu galeria dă o importanță galeriei, pentru că se va ridica și galeria lui Rapid și va spune: <<Și noi vrem să ne spunem părerea, uite-i pe ăia de la FCSB cum sunt întrebați!>>. Se creează un precedent. Trebuie să existe o balanță, situația trebuie tratată în așa fel încât suporterii să fie mulțumiți, dar nici să ți se urce în cap și să creadă că ei trebuie să decidă antrenorul”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

De aceeași părere este și Robert Niță, care l-a asemănat pe Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord cu un adevărat ”președinte de club”.

”Domnul Becali alege să se delimiteze de problema asta și să pună toată presiunea pe galerie. Implicarea lor e un pic mai mult decât trebuie pentru un club care se vrea a fi profesionist. Dânsul vorbește despre respect, despre recunoștință, dar dacă ne uităm în urmă, și rămânerea lui Baciu tot la intervenția liderului Mustață vine. Acum, Zicu, la fel: <<Tată, am vorbit cu Zicu, i-am spus să vorbească cu Mustață>>.

Șumudică, la fel, trebuie să vorbească cu Mustață. În calitate de lider al suporterilor, Mustață acționează ca un președinte de club, el spune dacă e mulțumit de antrenor. Recunoștința și respectul pe care domnul Becali le arată galeriei sunt de apreciat, au fost alături de echipă în momentele mai puțin bune, dar până la un punct, pentru că se poate crea un precedent periculos și ne întoarcem la ce se întâmpla acum 20-25 de ani, când trebuia să ai binecuvântarea, să își dea acordul”, a spus și Robert Niță.

Robert Niță: ”Șumudică și-a cerut scuze pentru că spera să se înțeleagă cu Mustață!”

Întrebat despre gestul lui Marius Șumudică de a-și cere scuze în fața suporterilor de la FCSB, după ce Gigi Becali a transmis că trebuie să se pună bine cu liderii galeriei pentru a prelua echipa, Niță crede că antrenorul de la CFR Cluj a încercat să se apropie de liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață.

”Șumudică și-a cerut scuze pentru că, înainte de comunicatul ăsta, spera să se înțeleagă cu Mustață și cu liderii galeriei. Dacă întrebai cu două săptămâni înainte dacă va găsi cheia de la poarta stadionului din Cluj, care fusese închisă, zăvorâtă și păzită de bodyguarzi, spuneai că e aruncată în oceanul Atlantic.

Uite că Șumudică are abilitatea asta, găsește cheia, deschide lacătul și intră și în casă. Așa se întâmplă și acum. El spune că s-a hotărât să fie un antrenor profesionist sută la sută, că nu își mai exprimă simpatia față de un anumit club și cam atât”, a adăugat Niță.