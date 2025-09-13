VIDEO The Comeback. Cum s-a luptat Alex Cicâldău cu ultima accidentare

The Comeback. Cum s-a luptat Alex Cicâldău cu ultima accidentare
Mijlocașul este cotat la două milioane de euro de site-urile de specialitate.

alex cicaldau Universitatea Craiova Superliga
Alex Cicâldău (28 de ani) a revenit în România în 2024, după ce Universitatea Craiova l-a adus liber de contract de la Galatasaray, club la care l-a cedat în 2021 pentru 6,5 milioane de euro.

Legitimat la echipa turcă, fotbalistul român a fost trimis sub formă de împrumut la Kalba în perioada 2022/23 și la Konyaspor în perioada 2023/24.

The Comeback. Cum s-a luptat Alex Cicâldău cu ultima accidentare

La mijlocul lunii februarie 2025, Alex Cicâldău s-a accidentat după meciul cu Oțelul Galați și a stat pe bară până în august, când și-a făcut revenirea în a doua din sezonul regulat al SuperLigii României cu FC Argeș (3-1).

A revenit, treptat, în primul ”11” al lui Mirel Rădoi, iar în clipa de față are cinci meciuri în primul eșalon, unde a reușit să marcheze o dată și să paseze decisiv într-o situație.

Fotbalistul a contribuit și la accederea Universității Craiova în premieră în UEFA Europa Conference League, cu șase apariții și trei reușite în tururile preliminare.

Universitatea Craiova, în clasament

Echipa pregătită de Rădoi e prima clasată după opt etape cu 20 de puncte. Oltenii au bifat șase victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate.

Pentru trupa de pe ”Ion Oblemenco” urmează meciul de acasă cu Farul Constanța de duminică seară, de la ora 18:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

