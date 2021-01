Tensiuni la CFR! Edi Iordanescu a ANULAT ultimul antrenament al campioanei! Ce l-a suparat pe antrenorul clujenilor

Exista probleme la Cluj inaintea reluarii campionatului.

CFR nu s-a putut antrena sambata dimineata din cauza terenului inghetat, motiv care l-a infuriat la culme pe antrenorul Edi Iordanescu.

Deranjat de aceasta situatie, Iordanescu a avut o discutie si cu Marian Copilu, unul dintre actionarii clubului.

Antrenorul s-a aratat foarte nemultumit de faptul ca nu se pot face cantonamente in cadru organizat din cauza pandemiei de coronavirus.

"E o provocare sa gestionam perioada asta. Pentru ca e ca niciodata, extrem de scurta. Nu ai timp nici pentru cantonament centralizat asa cum trebuie, conditii foarte grele de pregatire.

Era normal sa putem sa facem un cantonament centralizat, sa mergem afara, sa ai jocuri amicale", a spus Iordanescu potrivit Antena Sport.

Antrenorul echipei din Gruia are motive sa fie suparat de aceasta situatie. In vreme ce jucatorii sai sunt nevoiti sa se antreneze in conditii grele la Cluj, rivalii de la FCSB efectueaza un cantonament in Turcia in conditii optime de pregatire.

CFR Cluj va debuta in noul an impotriva Academicii Clincei pe teren propriu. Meciul se va juca joi, 14 ianuarie, de la ora 20:00 si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro