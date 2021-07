Tanase, langa starul danez de la EURO? Presa italiana vorbeste despre un posibil transfer al romanului in Serie A: ce suma e vehiculata

Roberto D'Aversa, antrenorul Sampdoriei, a facut mai multe declaratii in presa din Italia despre situatia de la club.

Acesta a vorbit despre situatia danezului Damsgaard, primul jucator care a marcat in poarta Angliei la EURO 2020, asigurand ca acesta va ramane la clubul italian.

"Iti poate arata valoarea in Serie A. I se va permite sa creasca si mai mult. Este un jucator important, iar presedintele clubului m-a asigurat ca nu este de vanzare", a declarat D'Aversa, potrivit tuttosport.com.

In plus, in acelasi material se vorbeste despre o posibila oferta facuta pentru Florin Tanase, jucatorul celor de la FCSB. "Intre timp, in Romania s-a discutat despre Florin Tanase, marcator a 25 de goluri si 6 pase decisive in 36 de meciuri. Sunt necesare cinci milioane de euro", scrie Tuttosport.

Cu toate acestea, dupa meciul cu FC Botosani, Gigi Becali a declarat ca Florin Tanase nu este de vanzare. "Daca pleaca Tanase vom fi vai de capul nostru! El tine toata echipa", a spus patronul FCSB la "Ora Exacta in Sport".