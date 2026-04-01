Mauro Pederzoli va pleca de la Rapid la finalul actualei stagiuni, chiar dacă a fost numit în funcția de director sportiv vara trecută. În locul lui s-a vehiculat că ar urma să vină Marius Bilașco.

Surpriză uriașă! Cine ar urma să preia funcția de director sportiv la Rapid

Doar că 1923.ro scrie că nu Bilașco ar urma să preia funcția de director sportiv din Grant, ci Bogdan Mara, care ocupă același post în Gruia, la CFR Cluj.

Iar Marius Bilașco, scrie sursa anterior menționată, că e luat în calcul să preia departamentul de scouting, ”o zonă pe care conducerea Rapidului vrea să o dezvolte în perioada următoare”.

