Mauro Pederzoli va pleca de la Rapid la finalul actualei stagiuni, chiar dacă a fost numit în funcția de director sportiv vara trecută. În locul lui s-a vehiculat că ar urma să vină Marius Bilașco.
Surpriză uriașă! Cine ar urma să preia funcția de director sportiv la Rapid
Doar că 1923.ro scrie că nu Bilașco ar urma să preia funcția de director sportiv din Grant, ci Bogdan Mara, care ocupă același post în Gruia, la CFR Cluj.
Iar Marius Bilașco, scrie sursa anterior menționată, că e luat în calcul să preia departamentul de scouting, ”o zonă pe care conducerea Rapidului vrea să o dezvolte în perioada următoare”.
Borisav Burmaz s-a întors la antrenamentele Rapidului. Atacantul sârb s-a refăcut după o accidentare gravă la genunchi care l-a ținut departe de teren timp de nouă luni.
Jucătorul în vârstă de 24 de ani a suferit o leziune de ligament încrucișat anterior în iunie 2025, pe durata unui test de verificare disputat împotriva formației Vardar Skopje. După un proces lung de recuperare, Borisav Burmaz, fotbalistul adus pentru 400.000 de euro de la Vozdovac, se alătură din nou lotului condus de Costel Gâlcă, fiind gata să ajute echipa în play-off-ul din SuperLiga.
„Bora is back! După 276 de zile de luptă, Borisav Burmaz a revenit acolo unde îi este locul: pe teren, la antrenamente, alături de băieți. Bine ai revenit, Bora!” au transmis giuleștenii prin intermediul rețelelor de socializare.