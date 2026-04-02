Antrenor secund la FCSB în ultimii șase ani, mai exact după retragerea sa din activitatea de fotbalist, Pintilii a plecat în același timp cu Elias Charalambous, după ultimul meci din sezonul regulat. Mirel Rădoi (45 de ani) a preluat echipa și va încerca să câștige barajul pentru Conference League, care ar putea salva sezonul.

Între timp, Pintilii a semnat deja un contract ca analist TV, dar poate reveni în fotbal ca antrenor-jucător în Liga 4. Sportul Vlădeni ar putea fi noua echipă a fostului mijlocaș și antrenor de la FCSB.

Mihai Pintilii semnează cu Sportul Vlădeni

Mutarea ar putea fi intermediată de Adrian Grigore, coleg cu Pintilii la Școala de Antrenor din Republica Moldova. Potrivit Fotbaljudețean.info, ar mai fi doar câteva detalii de pus la punct.

"Legătura a fost făcută de fostul rapidist Adi Grigore. Este prieten foarte bun cu Pintilii încă din perioada Școlii Federale de Antrenori. Se vizitează, petrec timp împreună, fac grătare, iar acesta l-a propus la Vlădeni. Nu se știe dacă mutarea se va realiza din acest campionat sau din vară, mai sunt mici detalii de pus la punct, dar lucrurile sunt destul de avansate", a transmis sursa citată.

Pintilii a activat, practic, în ultimii zece ani la FCSB. Între 2016 și 2020, a avut acolo ultima experiență ca fotbalist, iar din 2020 a fost antrenor secund și ”interimar”.

În perioada petrecută ca tehnician la FCSB, Pintilii a lucrat cu antrenori precum Dinu Todoran, Edi Iordănescu, Leo Strizu, Bogdan Argeș Vintilă, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Elias Charalambous.