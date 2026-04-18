Un club din play-off vrea FCSB în barajul pentru Europa: ”Dacă eram fricos plecam acasă!”

Chiar dacă a ratat play-off-ul și nu dispune nici de Cupa României, campioana en-titre poate să ajungă la finalul actualei stagiuni în Europa. FCSB trebuie să se claseze pe una dintre primele două poziții la finele play-out-ului, să joace baraj cu concurenta, apoi cu locul 3 din play-off.

În play-off, ”U” Cluj e pe primul loc cu 39 de puncte, Universitatea Craiova e pe doi cu 36 de puncte, iar CFR Cluj completează podiumul cu 34 de puncte. În clasament urmează Rapid (32p), FC Argeș (30p) și Dinamo (28p).

Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a fost întrebat dacă îi este teamă de un eventual baraj pentru cupele europene cu FCSB, în cazul în care echipa din Gruia va încheia play-off-ul pe poziția a treia.

”(n.r. Vă e teamă de un meci de baraj pentru cupele europene cu FCSB?) Nu, nu reveneam în fotbal dacă eram fricos, plecam acasă! Nici la jucători nu le e teamă, nici la nimeni din club”, a spus Iuliu Mureșan.

În sezonul regulat, CFR Cluj a remizat cu FCSB în tur, scor 2-2, iar în retur echipa pregătită de Daniel Pancu le-a aplicat roș-albaștrilor o lecție de fotbal chiar la ei acasă. 4-1 s-a terminat meciul de pe Arena Națională.

Ce urmează pentru CFR Cluj și FCSB

Pentru CFR Cluj urmează derby-ul cu "U" de sâmbăta viitoare, de la ora 20:30, în timp ce FCSB o întâlnește luni, de la 20:30, pe Farul Constanța la Ovidiu.

