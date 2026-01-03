Chinuit de accidentări, Alibec a jucat destul de puțin. Atacantul venit de la Farul nu a jucat prea mult nici în perioada în care a fost apt.

Mihai Stoica a lămurit situația lui Denis Alibec

A strâns doar 13 meciuri în tricoul roș-albaștrilor, în majoritatea intrând in postura de jucător de rezervă, lucru ce l-a nemulțumit pe Alibec.

Din acest motiv s-a vorbit despre o eventuală plecare a sa de la FCSB, lucru alimentat și de faptul că fotbalistul a suferit o intervenție chirurgicală fără să anunte în prealabil clubul.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că într-adevăr Denis Alibec a încercat să își găsească o nouă echipă, însă fără succes. Astfel, cel mai probabil, atacantul va rămâne la FCSB și va merge în cantonament alături de gruparea roș-albastră.

”Nu a fost fără să ceară acordul clubului, a vorbit cu doctorul şi i-a spus că se va opera. Doctorul i-a spus să anunţe şi a zis «Da, vorbesc cu antrenorii». Doar că a vorbit cu antrenorii după ce s-a operat.

Din ce mi-a arătat mie, acolo era o suprainfecţie. Trebuia să se opereze. Că nu l-a dus mintea să-mi dea mie un telefon sau să-mi scrie: «Bă, uite, doctorul zice să mă operez acum»... Nu puteam să îi spun «nu!».

Asta a fost situaţia atunci, dar nu s-a pus problema să plece din cauza faptului că s-a operat şi a anunţat după. Era nemulţumit că a jucat prea puţin şi am zis «Hai să ne despărţim», iar el a zis «OK, caut echipă».

Nu şi-a găsit echipă până acum şi va merge cu noi (n.r. în cantonament) şi va rămâne la noi, are contract până în vară”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

