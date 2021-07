Decizie surprinzatoare luata de CCA! Arbitrul care va conduce Supercupa Romaniei de la centru nu este pe lista FIFA

Supercupa Romaniei dintre CFR si Universitatea Craiova se va juca sambata, de la ora 20:00, pe Arena Nationala!

Comisia Centrala a Arbitrilor a decis ca Adrian Cojocaru sa fie la centrul meciului ce va deschide noul sezon fotbalistic din Romania.

De loc din Galati, Cojocaru nu este pe lista FIFA, astfel ca decizia CCA este una surprinzatoare. Adrian a fost promovat in Liga 1 in 2011, cand a condus meciul FC Brasov - Petrolul Ploiesti, castigat de brasoveni cu 1-0.

In sezonul precedent, Cojocaru a arbitrat in 15 meciuri din Liga 1 si Cupa Romaniei, inclusiv doua meciuri castigate de CFR (1-3 cu Gaz Metan si 2-0 cu FC Botosani), dar si doua ale Universitatii Craiova (0-1 cu Chindia, in Cupa si 2-1 cu FC Voluntari).