Gigi Becali s-a razgandit! Are oferta pentru Florin Tanase. Un club din Europa a pus ochii pe golgheterul din sezonul trecut al Ligii 1

Florin Tanase, dorit de un club puternic din Europa.

Gigi Becali spunea in urma cu doar o zi ca nu are nicio oferta pe numele lui Florin Tanase si ca mijlocasul ofensiv va evolua pentru FCSB si in sezonul viitor.

Se pare ca intre timp patronul ros-albastrilor si-a amintit ca a primit o oferta pentru "Tase", de la Anderlecht.

Becali a dezvaluit ca le-a transmis oficialilor clubului belgian ca fara cinci milioane de euro nu renunta la fotbalist.

"Da, Tanase este dorit de Anderlecht. Le-am trimis ca vreau cinci milioane de euro. Asta le-am transmis", a spus Becali, potrivit Antena Sport.

Cu doar o zi in urma, Gigi Becali declarase ca nu are nicio oferta pentru Tanase: "Tase continua la noi. Nu am nicio oferta pentru el. Din Europa nu am nimic. Dar nu-mi fac griji. Dupa ce vom ajunge in Europa, vor aparea si ofertele. Acum e prea devreme", a sustinut Gigi Becali, potrivit Digi Sport, ieri.