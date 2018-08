SURPRIZA! Bourceanu s-a intors in Liga 1! A semnat si a fost prezentat azi. Cu cine s-a inteles

Alex Bourceanu a ajuns la o intelegere cu Dunarea Calarasi. Va juca la echipa nou promovata cel putin pana la vara.

Fostul capitan al Stelei a mai negociat in aceasta vara cu Poli Iasi. Bourceanu revine pe teren dupa o accidentare cumplita suferita in iarna, in timp ce se afla sub contract cu Arsenal Tula.

"Am venit la Calarasi pentru ca e Alexa antrenor. Am fost colegi la Timisoara, avem o relatie buna. E greu sa-mi revin dupa accidentare, ma pregatesc si sper sa revin in topul fotbalistilor din Romania. Vin cu experienta si aduc imagine clubului din Calarasi", a spus Bourceanu la prezentare.

Alaturi de mijlocasul in varsta de 33 de ani, Dunarea l-a mai prezentat azi si pe Alex Munteanu, fost la Medias si ACS Poli Timisoara.



AICI VIDEO CU DECLARATIILE DATE DE BOURCAENU SI MUNTEANU!