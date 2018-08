Vor sa-l ia pe Bourceanu! A ramas liber de contract si poate reveni GRATIS in Liga 1

Alex Bourceanu ar putea reveni in Liga 1.

Mijlocasul in varsta de 33 de ani ar putea reveni in Liga 1, dar nu la FCSB, ci la Poli Iasi. GazetaSporturilor anunta ca oficialii clubului molodvean au luat legatura cu jucatorul si cu impresarul acestuia si spera sa-l convinga sa se intoarca in campionatul Romaniei.

Bourceanu a ajuns la final de contract cu Arsenal Tula si negociaza cu rusii pentru prelungirea intelegerii, insa deocamdata nu s-a ajuns la niciun acord. Poli Iasi incearca sa dea lovitura si sa-l aduca pe mijlocas. Bourceanu nu a mai jucat de 8 luni, din momentul in care a suferit o accidentare serioasa: ruptura de ligamente, accidentare suferita pe 8 decembrie, anul trecut.

Bourceanu castiga 45.000 de euro la rusi. Cota romanului a ajuns la un minim istoric: 300.000 de euro, cea mai mica din ultimii 10 ani.