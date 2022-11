Cyril Thereau (39 de ani), fostul atacant al FCSB-ului din perioada 2006-2007, trecut și pe la Chievo, Udinese, Fiorentina și Cagliari, s-a arătat impresionat de atmosfera de pe Arena Națională.

Suporter de lux pentru FCSB: ”MM mi-a spus că echipa este într-un moment rău”

”A fost frumos. E al doilea meci pe care îl văd pe acest stadion. Atmosfera era mai frumoasă în Ghencea, când eram acolo. A fost frumos. MM mi-a spus că echipa este într-un moment rău, dar au câștigat, deci este bine. I-am spus că am vent cu noroc.

I-am văzut când au jucat cu Anderlecht. Nu am văzut meciul, dar m-am văzut cu băieții după meci și le-am spus că o să vin cu noroc. Sunt bucuros că au câștigat azi. Mai au două meciuri restante. Dacă le vor câștiga, pot intra în play-off. Cred că cel mai important este să găsească un nou antrenor și să câștige cele două meciuri. E important să nu mai piardă meciuri.

Pentru mine s-a terminat cu fotbalul. Am 39 de ani, mi-am încheiat cariera acum doi ani. Pentru mine, s-a terminat cu fotbalul. Îmi place România. Când eram în Italia, mulți oameni mă opreau și vorbeam despre FCSB. Când pot, vin în București pentru că îmi place orașul și oamenii de aici.

Nu știam că Mutu este aici. Nu am apucat să joc cu el pentru că a fost înaintea mea la Fiorentina. Când eram acolo, el făcea licența de antrenor. Singura diferență la FCSB față de perioada în care am jucat aici e faptul că jumătate din echipă era la echipa națională. Cred că acum e puțin diferit. Și CFR are o echipă bună. Am văzut că au făcut lucruri bune în Europa.

Mi-a explicat MM (n.r. - despre scandalul ”Steaua-FCSB”). Eu am jucat la Steaua, pentru echipa asta. Cred că sunt lucruri politice, nu știu ce s-a întâmplat”, a spus Thereau.

În campionat, Rapid va juca în următoarea etapă cu Universitatea Craiova, pe teren propriu, iar FCSB se va deplasa pe terenul celor de la FCU Craiova.

FCSB - Rapid 3-1. Vicecampioana s-a apropiat de zona play-off-ului!

FCSB s-a impus cu 3-1 în fața lui Rapid București, care nu a evoluat așa cum a făcut-o în ultimul timp, în deplasare, pe Arena Națională. Pe stadion au fost prezenți peste 31 de mii de suporteri, care au făcut o atmosferă „de vis”.

Andrei Cordea a deschis scorul pentru FCSB în minutul 14, după o pasă excelentă dată de Tavi Popescu. În minutul 29, Andrea Compagno a majorat diferența, după ce a speculat o eroare în defensiva Rapidului.

„Perla” lui Gigi Becali, Tavi Popescu, s-a impus și el pe tabelă, în minutul 57, după o cursă excelentă făcută de Andrei Cordea până aproape de poarta lui Horațiu Moldovan care i-a pasat, în cele din urmă, decisiv.

Giuleștenii au redus diferența prin Dugandzic din penalty în minutul 76, dar, cu un om în minus, pentru că Morais a luat roșu în minutul 70, nu au mai reușit să modifice scorul de pe tabelă, iar meciul s-a încheiat 3-1.