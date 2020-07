Gica Hagi a inceput curatenia la Viitorul! Ce jucator a plecat de la fosta campioana a Romaniei

Viitorul a anuntat pe site-ul clubului ca mijlocasul defensiv, Malcom Edjouma, si-a reziliat contractul pe cale amiabila cu echipa.

Fotbalistul in varsta de 23 de ani, a fost transferat la inceputul acestui an, din postura de jucator liber de contract, de la echipa FC Lorient. El mai avea contract cu Viitorul pana in 2023.

"FC Viitorul Constanta si mijlocasul francez Edjouma Malcom au ajuns astazi la un acord pentru incheierea raporturilor contractuale pe cale amiabila.

In varsta de 23 de ani, Malcom a evoluat pentru formatia noastra in trei partide din acest sezon din play-out Ligii 1.

Iti uram succes in continuare!", a fost comunicatul celor de la Viitorul.