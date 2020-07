Gheorghe Hagi, multumit dupa egalul cu FC Voluntari: "Tinand cont ca am jucat cu o echipa in forma, cred eu ca am facut un meci foarte bun"

Viitorul a remizat pe terenul lui Voluntari, scor 0-0.

Echipa antrenata de Gica Hagi ramane pe prima pozitie in clasamentul playout-ului Ligii 1 cu 35 de puncte. Voluntari ocupa locul secund cu 28 de puncte.

Antrenorul Viitorului Constanta a fost multumit dupa acest rezultat, chiar daca este constient ca putea sa plece acasa cu cele 3 puncte.

"Cred ca am facut un meci foarte bun, mai ales in repriza a doua. Am avut ocazii, am dominat, si puteam sa marcam, puteam sa plecam acasa cu cele 3 puncte. Tinand cont ca am jucat cu o echipa in forma, cred eu ca am facut un meci foarte bun.

Imi place sa castig. Cand incepe meciul sunt conectat suta la suta, imi place sa imi ajut echipa. Eu traiesc meciul in felul meu. Asa am fost si ca jucator pe teren. Eram pe benzina, nu eram cu motorina, eram iute, asa sunt si ca antrenor", a spus Hagi

Portarul celor de la Voluntari, Valentin Cojocaru a fost desemnat omul meciului. El este imprumutat de Viitorul la echipa condusa de Mihai Teja. Hagi nu a dorit sa dezvaluie daca portarul roman sa va intoarce la Constanta sau nu.

"Inca nu e jucat nimic. Sunt echipe puternice. Nu stiu o sa vedem. El trebuiue sa isi faca treaba biine la echipa lui. Sa concureze cu toti ceilalti pentru ca e unul dintre cei mai talentati portari din tara, complet. Am spus asta si cand era la noi. Trebuie sa se preagateasca bine pentru ca e un foarte bun portar" a declarat antrenorul Viitorului Constanta.