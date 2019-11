"Supararea cand imi vine... " A pierdut procesul cu fosta nevasta si a dat sa rupa TOT in vestiar! A ajuns de urgenta la spital! Caz ireal in Liga 1

S-a suparat atat de rau cand a aflat ca instanta nu i-a dat dreptate, incat n-a mai tinut cont ca avea meci peste cateva zile.

Dezvaluiri incredibile din vestiarul lui Gaz Metan Medias. Marius Constantin e din nou in centrul atentiei dintr-un motiv pe care nu si l-ar fi dorit. Fotbalistul a ajuns la spital inaintea partidei cu Hermannstadt cu o accidentare urata. Si-a provocat-o singur, anunta Fanatik!

Constantin a lovit un obiect in vestiarul lui Gaz Metan in momentul in care a aflat verdictul in procesul pe care il avea cu fosta sotie. Fundasul si-a provocat o rana deschisa si a trebuit sa fie cusut la picior, scrie sursa citata. Constantin n-a putut fi luat in calcul de Edi Iordanescu pentru derby-ul Sibiului cu Hermannstadt.