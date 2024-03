”Asta a contat!” Motivul pentru care Marius Constantin a rezistat doar patru meciuri în Liga 2

Ceahlăul Piatra Neamț a anunțat joi despărțirea de experimentatul fundaș care în toamnă va împlini 40 de ani.

Cristi Pustai: ”Asta a contat, că am ratat șansă să ne luptăm la promovare!”

Gruparea pregătită de Cristi Pustai a renunțat la Marius Constantin după ce a ratat promovarea în play-off.

Tehnicianul a explicat că despărțirea de experimentatatul fotbalist nu fost surprinzătoare pentru nimeni, întrucât Marius Constantin acceptase propunerea de a juca în culorile Ceahlăului doar pentru a contribui la promovarea echipei, lucru ce nu mai este posibil.

”Am convenit cu Marius să ne despărţim. El venise pentru mine la Ceahlăul, să mă ajute. Practic, asta a contat, că am ratat şansa de a ne lupta la promovarea în Liga 1. N-a fost o surpriză pentru el, eu îi mulţumesc că a venit şi că împreună am încercat”, a spus Cristi Pustai, conform sportpesurse.ro.

La Ceahlăul, Marius Constantin a jucat doar patru meciuri, cu Concordia Chiajna (2-1), Dumbrăvița (2-0), Csikszereda (0-2) și Progresul Spartac (4-0).

Ceahlăul a anunțat despărțirea de Marius Constantin

”Mulțumim, Marius Constantin!

Sănătate și mult succes mai departe!

CSM Ceahlăul Piatra Neamț și jucătorul Marius Constantin au ajuns la decizia de a întrerupe colaborarea, după ce echipa a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 2. Jucătorul a fost astăzi la stadion pentru se întâlni echipa și a plecat deja acasă.

Antrenorul Cristian Pustai a ținut să-i mulțumească lui Marius Constantin fiindcă a acceptat provocarea venită de la Piatra Neamț”, a fost anunțul făcut de către cei de la Ceahlăul pe pagina de Facebook a clubului.