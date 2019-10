DINAMO - GAZ METAN 2-0 | "Ne-am propus sa ramanem pe loc de Play Off!" Uhrin, multumit de echipa creata la Dinamo! Ce jucatori a laudat

Dinamo a invins-o cu 2-0 pe Gaz Metan Medias, in Stefan cel Mare. Golurile "cainilor" au fost marcate de Filip Mrzljak si Deian Sorescu.

Dusan Uhrin: "Ne propunem sa ramanem pe loc de Play Off"

"Cred ca trebuia sa dam mai multe goluri...

Am vrut mai mult sa castigam, stiam ca va fi un meci destul de greu. Sa nu uitam ca prima ocazie a fost a lor.



Trebuie sa o luam pas cu pas, sa jucam din ce in ce mai bine, sa punem la punct anumite aspecte tactice. Cel mai important este ca baietii incearca sa puna in aplicare ce le spun.

Avem in continuare meciuri grele, dar ne propunem sa ramanem pe loc de Play Off. Avem posibilitatea sa fim acolo sus.

Cred ca si Mediasul putea marca astazi. Noi trebuie sa ne concentram la fiecare joc.

Depinde de Filip Mrzljak daca va ramane in primul 11. Jucatorii care se pregatesc cel mai bine vor fi titulari. Si Moura a jucat bine, a intrat dupa mult timp. A facut si greseli, dar per total s-a miscat bine", a spus Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo.