Mutari spectaculoase la Craiova lui Mititelu! Un antrenor italian si un fost candidat la sefia FRF vin sa promoveze echipa in Liga 2

Craiova lui Mititelu face doua mutari spectaculoase.

FC Universitatea Craiova 1948 a reusit sa convinga doua personaje cunoscute in fotbalul romanesc sa se alature proiectului. Nicolo Napoli, antrenorul italian care a mai activat la Craiova, revine la echipa lui Mititelu.

Postul de presedinte al clubului va fi ocupat de Marcel Puscas, un fost candidat la presedintia FRF.



"Clubul a ajuns la un acord cu cei doi, urmand ca Marcel Puscas sa ajunga in Craiova in data de 11 octombrie, iar Nicolo Napoli se va prezenta la echipa in data de 18 octombrie! Clubul face eforturi deosebite pentru aducerea celor doi si spera ca suporterii sa fie cat mai aproape de echipa", se arata in comunicatul clubului oltean.

FC Universitatea Craiova 1948 evolueaza in liga a treia in acest moment si are ca obiectiv promovarea in Liga 2.