Valeriu Iftime e convins că echipa sa nu poate rata accederea în play-off și a ținut să avertizeze celelalte competitoare că punctele se obțin tot mai greu împotriva moldovenilor.



Finanțatorul grupării antrenate de Leo Grozavu este convins că prezența în play-off este o certitudine în acest an, având în vedere parcursul solid și invincibilitatea de pe teren propriu. Iftime a subliniat forța grupului său, făcând o scurtă referire și la situația celor de la FCSB.



"Aș fi nedrept cu soarta să spun că nu e vremea bună a lui FC Botoșani. Ar fi trist să nu fie FCSB în play-off, pentru noi e greu să pierdem", a punctat omul de afaceri, citat de Fanatik.



"Nu ne-au subordonat, meritam să câștigăm"



În altă ordine de idei, patronul moldovenilor a analizat jocul cu Dinamo și a recunoscut că se aștepta la o presiune mai mare din partea "câinilor", având în vedere aspirațiile lor la titlu. Totuși, Iftime consideră că Botoșaniul a avut momente bune de joc și chiar ar fi meritat victoria.



"Mă așteptam ca Dinamo, care vrea titlul, să ne subordoneze fotbalistic, dar nu a fost așa. Trebuie să recunoaștem că este un rezultat egal, dar noi am dat un gol extraordinar și trebuia să câștigăm. Și dacă Bordeianu, când a fost singur cu portarul, o lovea unde trebuie așa se întâmpla", a mai spus Iftime.



Iftime a adăugat că, deși echipa nu se luptă la titlu, în play-off va fi o nucă tare pentru oricine: "E o echipă care poate juca în play-off cu toate marile echipe. Dacă am făcut egal cu Craiova, cu Dinamo, am bătut FCSB, înseamnă că tratăm bine subiectul fotbal la Botoșani".

