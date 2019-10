EXCLUSIV: S-au apucat sa stranga banii! Primul cumparator care intra in CURSA pentru Dinamo! Anunt BOMBA: la cine ajunge clubul

Negoita a anuntat azi ca nu vede nicio cale pentru a continua in Stefan cel Mare!

E gata sa vanda clubul cu un leu, insa cere garantii financiare de 500 000 de euro pentru cheltuielile curente cu echipa. Negoita sustine ca datoriile nu depasesc 1,8 milioane de euro, dar ca numai o treime au scadenta in perioada urmatoare. Patronul e contrazis insa de surse din club, care sustin ca suma ar fi de cel putin 3 ori mai mare.

In ciuda problemelor mari din acte, Dinamo poate fi salvata chiar de fanii ei. Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, sustinuta si de Cornel Dinu, incearca sa stranga suma de 500 000 de euro pentru a deveni actionar majoritar al clubului! Negoita a recunoscut ca e in contact cu asociatiile suporterilor. Propunerea fanilor pare sa fie singura concreta pe care Negoita o are in acest moment, in conditiile in care Horia Sabo nu avansat nicio oferta clara de preluare a 'cainilor'.

Desi Negoita s-a plans ca nu a vrut decat sa o salveze pe Dinamo, criticii sai il acuza ca n-a investit niciun ban in perioada cat a fost patron. Mai mult, Negoita ar fi beneficiat de pe urma clubului, care i-a adus cel putin 1 milion de euro pe an. Dinamo a trait pe picioarele ei din sponsorizari, drepturi TV si vanzari de jucatori.