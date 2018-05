"Sunt dezgustat de ce spun cei de la CFR! Un milion la suta ne dam viata cu Steaua!" Stoican vrea sa-i puna STOP Stelei in drumul catre titlu

Cu 3 etape inainte de finalul sezonului, Steaua are 2 puncte peste CFR Cluj in fruntea clasamentului din Liga 1.

Antrenorul celor de la CSM Poli Iasi, Flavius Stoican, a raspuns dur la declaratiile date de catre cei de la CFR Cluj care au spus dupa egalul din etapa trecuta, 1-1 cu Steaua, ca liderul din Liga 1 "se plimba prin campionat" si "nu va avea nicio problema la Iasi". Stoican considera ca CSM Poli Iasi nu trebuia sa piarda nici partida din turul play-off-ului contra Stelei.

"In toata cariera mea de antrenor am dovedit ca sunt un om corect, care nu-si bate joc de meserie si care nu face jocurile nimanui. Sunt satul de tot felul de declaratii cu tenta rautacioasa. Sunt dezgustat de ce au spus cei de la CFR, ca sa nu spun mai mult. Eu imi vad de echipa mea, nu bag in seama toate declaratiile rautacioase care chiar nu-si au rostul!



Am demonstrat in cele doua meciuri din sezonul regulat ca am fost o nuca tare pentru cei de la Steaua. Le-am luat 4 din cele sase puncte puse in joc. Sau atunci am jucat altfel cu ei si acum vom juca intr-un alt fel?! Sa ne mai amintim si meciul tur de la Bucuresti, cand 70 de minute am jucat de la egal la egal cu ei! Daca Budescu nu avea acea executie fabuloasa, sunt sigur ca nu plecam invinsi de la Bucuresti.



Ar fi culmea sa spun ca suntem favoriti, dar asta nu inseamna ca vom intra pe teren doar sa facem act de prezenta, sa jucam 90 de minute si sa plecam acasa. Nu! Milion la suta o sa ne dam viata cu Steaua! Lumea nu ne dadea sanse nici cu CFR si iata ca am luat un punct. Sper sa nu ne dea sanse nici acum si vom incerca sa producem surpriza etapei. Stelistii trebuie sa stie un singur lucru: ca nu vor veni in vacanta in patria lui stefan cel Mare! Vor avea viata grea de tot cu noi.



Vreau sa bat Steaua, luni seara, la Iasi! Ar fi bomboana de pe tort, e tot ce-mi doresc. Avem o sansa sa producem marea surpriza si cred ca trebuie sa profitam de tot ce putem pentru a face asta. Sunt convins ca putem sa-i incurcam si o sa le transmit jucatorilor tot ce trebuie sa stie despre acest meci.



Faptul ca (Steaua) nu a pierdut niciun meci in acest play-off spune multe despre forta echipei, chiar daca au mai fost meciuri pe muchie de cutit. Are cea mai buna echipa din Liga 1, un antrenor cu care m-am ciondanit la meciuri, dar cu care sunt prieten, si un patron pe care trebuie sa-l felicit. Chiar daca face unele declaratii dupa meciuri, chiar e de apreciat pentru tot ce face in fotbalul romanesc. Oricum, sunt sigur ca nu suntem cu nimic mai prejos decat, posibil, viitoarea campioana a Romaniei" a spus Flavius Stoican pentru Gazeta.