"Nu m-au vrut cu adevarat!" Atacantul care a refuzat Steaua dezvaluie tot! Ce spune "Zlatan" al Romaniei dupa un prim sezon fantastic in strainatate

La primul sezon la noua echipa a reusit sa inscrie 13 goluri!

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Atacantul roman de doar 20 de ani, Adrian Petre, a devenit cunoscut in fotbalul romanesc dupa prestatiile la UTA insa, in ciuda ofertelor de la Steaua si Dinamo, el a ales sa mearga in liga a doua din Danemarca, la Esbjerg. La primul sezon la noua echipa, Petre impresioneaza reusind sa inscrie 13 goluri in 19 partide.

"La inceput mi-a fost relativ dificil. Plecam pentru prima oara de langa familie si am fost nevoit sa traiesc si sa ma descurc singur. Acum, totul este in regula, am depasit asa-zisa perioada de acomodare.



Am vrut sa plec afara pentru ca vizibilitatea este mult mai mare pentru jucatorii din strainatate decat in Romania, iar sansele sa ajung mai tarziu la un club mare au crescut considerabil. Fara sa fiu lipsit de modestie, consider normal interesul avut pentru mine la cifrele statistice avute. Nu a fost insa nimic serios, daca ma doreau cu adevarat se putea face o oferta concreta. Fotbalistii pleaca in campionate puternice dupa ce au confirmat aici. Eu muncesc acum pentru a fi pregatit sa joc mai tarziu in orice campionat dintre cele enumerate. Daca ar fi sa pot alege, cred ca m-ar atrage mai mult prima liga din Spania. E visul meu sa joc acolo.



Imi doresc sa revin in ţara pe final de cariera, dar pana atunci obiectivul meu este sa confirm pentru o perioada cat mai lunga in campionatele puternice din strainatate.



Eu sunt pregatit sa joc pentru ţara mea oriunde sunt solicitat, din toata inima si cu tot ce pot sa dau. Astept doar convocarea! Cu domnul Contra nu am discutat personal niciodata.



Iubesc atat de mult fotbalul incat mi-am ales o favorita din fiecare campionat puternic al Europei, nu am doar una singura. Cat despre jucatorul meu preferat… El este si modelul meu in cariera: Zlatan Ibrahimovic!" spune Adrian Petre intr-un interviu pentru Fanatik.