Pus să aleagă între Marius Șumudică, antrenorul Rapidului din sezonul trecut, și Costel Gâlcă, tehnicianul care îi pregătește pe giuleșteni în această stagiune, Rică Răducanu s-a ferit să dea un răspuns concret.

Rică Răducanu: ”S-ar putea ca unii dintre ei să zică: ’Hai să-l dăm în brânci!’

Dacă pe Șumudică îl aprecia pentru faptul că este rapidist ”pur sânge”, pe Gâlcă îl apreciază pentru liniștea pe care fostul antrenor de la FCSB a adus-o la echipă. Chiar dacă mulți rapidiști l-au contestat pe Gâlcă doar pentru trecutul său roș-albastru, Rică Răducanu crede că antrenorul poate face performanță la Rapid.

Totuși, fostul portar se teme că Gâlcă ar putea fi ”săpat” la Rapid, așa cum a fost, în opinia sa, și Cristi Săpunaru.

”Știi care e treaba? Șumudică e rapidist de-ai noștri, e nebun, e rapidist original, de aia se lua cu ei, se certa. Unii zic că l-au scos pe Săpunaru, el era șeful între ei acolo, nu mișca unul, și nu au făcut bine. S-ar putea ca unii dintre ei să zică: ’Hai să-l dăm în brânci!’ (n.r. pe Gâlcă), că fotbaliștii români, așa de fraieri suntem, că pentru interes, să faci o prostie, vrei să pierzi niște pași...’Lasă că vedem noi!’.

Nici eu nu credeam (n.r. că va fi liniște cu Gâlcă la Rapid). Toți la început ziceau: ’E stelist!’. Le-am zis: ’Bă, băieți, stați, mă, așa, eu sunt rapidist, dar, dacă mă lua Dinamo, trag să ies și eu cineva cu Dinamo, să iau campionatul, să scot niște bani, că de aia mă duc, atunci se vede valoarea!’. Ce, el vine să pierdem? A jucat și el și colo, și colo, asta e viața”, a spus Rică Răducanu într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

