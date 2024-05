Șumudică face orice pentru Rapid: "Antrenez gratis un an să demonstrez ce pot cu căpriorii!" 

La începutul lunii mai, Marius Șumudică și Dan Șucu au anunțat că s-au întâlnit pentru o discuție, iar ambii au susținut că întâlnirea a fost una foarte plăcută. După câteva zile, antrenorul a anunțat că acționarul majoritar de la Rapid i-a transmis că nu îl va numi la Rapid, preferând un antrenor străin.

Șumudică susține că a ratat un contract în Qatar așteptând răspunsul lui Dan Șucu

Între timp, Dan Șucu transmite ferm în presă că principala sa variantă rămâne Mircea Lucescu, iar Marius Șumudică nu renunță la dorința de a reveni la Rapid. În perioada în care a așteptat un răspuns de la Șucu, tehnicianul susține că a ratat un contract important în Qatar - respectivul club nu l-a mai așteptat și a numit un alt antrenor.

"Am avut ofertă în Qatar. Am avut biletele de avion eu și soția la business, plătiseră vreo 10.000 de euro. Am invocat că sunt sărbătorile pascale așteptând răspunsul domnului Șucu. Joi m-a sunat domnul Șucu. Între timp, au pus un francez. Salariu era de peste un milion, dar s-au înțeles cu un francez", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.

Marius Șumudică: "Aș antrena gratis la Rapid un an. Vreau să demonstrez ce pot face cu căpriorii"

Fost jucător și antrenor la Rapid, Marius Șumudică anunță că ar fi gata să revină în Giulești chiar și gratis, pentru un an, iar salariul să îi fie plătit doar dacă își îndeplinește obiectivul.

"Știi ce aș face pentru Rapid? Eu n-aș avea nevoie de niciun ban pentru un an de zile. Eu vorbesc de mine, nu de staff! Salariu zero pentru mine. În momentul în care îmi ating obiectivul să fiu remunerat pe măsură. Niciun salariu! Nu pot să promit titlul, dar eu cred că în momentul de față Rapid poate atinge obiectivul minim de a juca în cupele europene la anul.



Maxim esistă posibilitatea să te bați la un trofeu, dar depinde ce pui în loc. Rapid are nevoie de câțiva jucători. Pentru atingerea acestui obiectiv, din dragoste pentru acest club, eu, pentru fani, pentru ce am trăit eu în ultima săptămână - mie mi-a displăcut ce s-a întâmplat la FCSB - aș vrea să demonstrez ce pot face cu căpriorii. Și o fac gratis, un an!", a mai spus Șumudică.

