A facut Becali greseala care il va costa titlul? L-a dat afara pe jucatorul care ii putea garanta eficienta MAXIMA pentru Man si Coman: "Nu incepeam niciun meci fara el!"

Becali a ramas fara doi oameni importanti, dar crede in continuare ca se bate la campionat.

Plecarile lui Balgradean si Gnohere nu-l nelinistesc. Becali e convins ca Tanase va da randament ca varf impins, desi n-a facut-o la incercarile precedente.

Basarab Panduru crede ca Becali a facut o mare greseala cand i-a permis lui Gnohere sa paraseasca echipa. Francezul nu doar ca ar fi garantat goluri, dar ar fi ajutat si ca Florinel Coman si Man sa fie la potential maxim.

"Mie nu-mi place formula de joc fara varf. Pe mne, daca ma intrebi, formula asta cu Gnohere era cea mai buna. El i-ar fi putut elibera pe Man si pe Coman. Cu doi jucatori care iti intra in coltul careului de 16 metri joci altfel. Pot Coman si Man sa depaseasca un adversar din prima liga? Da pot. Dar cand fundasul central se elibereaza pentru ca nu are ce face acolo, e mult mai greu pentru ei. Gnohere e unul dintre cei mai buni atacanti din Romania, daca vine in kilogramele pentru inaltimea lui. Eu nu as incepe niciodata un meci fara el in teren, cu conditia sa fie OK ca greutate", a spus Panduru la Telekom Sport.

FCSB are meci tare la reluarea Ligii 1. Intalneste CFR-ul, la Cluj, duminica viitoare de la 20:00.