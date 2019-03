Suma URIASA donata de Becali dupa ce a iesit din inchisoare! Ar fi putut tine TOATA liga 1 cu banii astia

Gigi Becali si-a schimbat radical viziunea despre viata dupa timpul petrecut la inchisoare.

Patronul FCSB vede afacerile doar ca pe o sursa de venit pentru actiunile sale caritabile. Becali a dezvaluit ca dupa ce a iesit din penitenciar, acum 4 ani, a facut donatii de peste 50 de milioane de euro! In cazul in care o astfel de suma ar ajunge in fotbal, ar fi suficienta pentru sustinerea financiara a tuturor celor 14 echipe din Liga 1!

"Voi nu stiti, dar dupa ce am iesit din puscarie am donat sume uriase de bani. Foarte, foarte multi bani. 50-60 de milioane de euro am donat dupa ce am iesit de la inchisoare. Si nu o sa ma opresc", a spus Becali pentru Fanatik.

Patronul FCSB a construit mai multe biserici, are o clinica unde asigura toate costurile pentru tratamentele bolnavilor si gazduieste in baza echipei din Berceni nu mai putin de 200 de oameni fara adapost.