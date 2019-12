Stelistul care a DAT LOVITURA! A fost trimis mai repede acasa din vacanta de lux din cauza ciclonului, dar macar e cu ea! :) Jucatorul FCSB pe care-l invidiaza TOT vestiarul

N-a avut cel mai bun an pe teren, dar pe plan personal pare sa-i mearga perfect.

Adi Popa (31 de ani) are o noua iubita dupa divort. Madalina il asteapta acasa dupa meciuri! Cei doi au fost in vacanta in Insulele Mauritius de Craciun. Au avut cateva zile de vis, apoi au trebuit sa plece din cauza ciclonului care a lovit zona.



Popa nu-si dorea sa revina mai repede in tara. Pe 7 e reunirea lotului FCSB, dar Becali a anuntat ca mijlocasul e pe lista jucatorilor de care isi doreste sa se desparta in 2020.