Steliano Filip lasă de înțeles că Giani Kiriță l-ar fi amenințat: ”Lasă că ne întâlnim noi și o să vezi tu”

Căpitanul lui Dinamo nu a vrut să răspundă celor care au criticat jucătorii după egalul cu Universitatea Cluj.

Steliano Filip, despre mesajul primit de la Giani Kiriță

„Și când a fost mai bine, dacă a fost vreodată, tot am fost acuzat. Asta e situația, eu nu am vrut să apar. Am dezamăgit multă lume, le cer scuze suporterilor, legendelor lui Dinamo. Este normal să fiu unul dintre capii listei, să spun așa, fiind și printre cei mai vechi din echipă. Așteptările erau mai mari în dreptul meu, îmi asum și nu prea am ce să comentez.

Eu îi respect pe toți, i-am respectat și nu am ce să le răspund. Nu am ce să-i răspund lui Giani, mai ales cu el nu am ce să vorbesc. El m-a înțepat mereu în ultima vreme, știu și de ce, nu este momentul să intru într-o discuție cu el. Atunci, dacă avea ceva să-mi spună, putea să-mi spună personal”, a spus Steliano Filip, la Digi Sport.

Filip a lăsat de înțeles că Giani Kiriță l-ar fi amenințat într-un mesaj pe Instagram: ”A fost mai pe bătaie, mai pe smardoială, a fost în direcția asta și am preferat să-mi văd de treabă. Când îți spune un om 'lasă că o să ne întâlnim noi și o să vezi tu...'”, a mai spus fundașul, pentru sursa citată.

"Toată lumea trebuie să-și facă bagajele și să plece imediat"

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Giani Kiriță a vorbit despre situația dezastruoasă din Ștefan cel Mare și despre greșelile care au dus echipă în Liga 2.

"Am anticipat asta. Am spus clar. Dacă Dinamo un an de zile nu a reușit să bată echipe din Liga 1 era foarte greu să ducă presiunea unui baraj. Și am avut drepatate. De vreo trei ani de zile ne chinuim să rămânem în Liga 1. Valoarea lotului este zero. Toată lumea trebuie să-și facă bagajele și să plece imediat, în afară de doi-trei jucători tineri. Este cea mai rușinoasă pată din istoria echipei, nu există ceva mai rău.

Niște jucători ratați, nici nu știu dacă conștientizează că au retrogradat Dinamo. Pe cei străini nu-i interesează foarte tare, nici pe Dusan Uhrin Jr. Eu, personal, nu vreau să-i văd în față pe Torje, Matei, Filip... să nu pronunțe numele Dinamo.

Și fanii s-au hazardat din dorința de a face foarte multe, au vrut binele, dar s-a exagerat. Trebuie să plece toată lumea de la Dinamo, în afară de patru-cinci tineri. Uitați-vă la Steliano Filip... i-am spus demult: "Nu ai ce să cauți la Dinamo! În halul acesta!", a declarat Giani Kiriță la PRO ARENA.