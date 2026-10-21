Cele două rivale se vor înfrunta sâmbătă seară, în a 13-a etapă din sezonul regulat al Superligii României, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.

Confruntarea dintre echipele lui Laurențiu Reghecampf și Daniel Pancu va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Victor Pițurcă a spus cine e favorită în derbiul FCSB - Rapid: ”Cealaltă navighează în ape tulburi”

Victor Pițurcă, fost selecționer al României, susține că giuleștenii sunt favoriți sâmbătă, în contextul în care a spus despre FCSB că navighează în ”ape tulburi” din pricina rezultatelor modeste înregistrate în ultimele luni.

”Parcă Rapid e puțin favorită, fiindcă FCSB continuă să... navigheze în ape, așa, mai tulburi”, a spus Victor Pițurcă.

Ultima înfruntare dintre FCSB și Rapid a avut loc în returul sezonului regulat din stagiunea precedentă, când roș-albaștrii s-au impus cu 2-1 pe Arena Națională.

Cum arată clasamentul Superligii României