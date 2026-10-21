Inter - Șahtior | Chivu, enervat la stadion: "Nu înțeleg întrebările astea! De ce folosești cuvântul ăsta?"

Inter a pierdut ambele meciuri disputate în acest sezon de Champions League, 1-2 contra lui Real Madrid și 3-4 împotriva lui Club Brugge. Urmează duelul de pe " Giuseppe Meazza" cu Șahtior Donețk, în această seară, de la 22:00.

Cristi Chivu, iritat de întrebările despre Josep Martinez înainte de Inter - Șahtior

Cu ceva mai mult de o oră înaintea fluierului de start, Cristi Chivu a acordat un interviu pentru Prime, de pe "Giuseppe Meazza". Antrenorul a fost iritat în momentul în care reporterul l-a întrebat despre portarul Josep Martinez, care a fost titularizat din nou în ciuda erorilor repetate din Champions League.

"Nu înțeleg întrebările astea. Nu înțeleg de ce spui că Martinez încă e titular. De ce folosești cuvântul 'încă'? Provedel va avea și el meciurile lui, însă Martinez este portarul titular. E primul lui an în care are acest statut", a spus Chivu.