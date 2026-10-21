Inter - Șahtior | Chivu, enervat la stadion: "Nu înțeleg întrebările astea! De ce folosești cuvântul ăsta?"

Inter - Șahtior | Chivu, enervat la stadion: &quot;Nu înțeleg întrebările astea! De ce folosești cuvântul ăsta?&quot; Liga Campionilor
SPORT.RO
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Cristi Chivu a acordat un scurt interviu cu câteva zeci de minute înainte de Inter - Șahtior, meci din Champions League pe care echipa sa este obligată să îl câștige.

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Inter MilanoChampions Leaguecristi chivujosep martinezSahtior Donetk
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Inter a pierdut ambele meciuri disputate în acest sezon de Champions League, 1-2 contra lui Real Madrid și 3-4 împotriva lui Club Brugge. Urmează duelul de pe " Giuseppe Meazza" cu Șahtior Donețk, în această seară, de la 22:00.

Cristi Chivu, iritat de întrebările despre Josep Martinez înainte de Inter - Șahtior

Cu ceva mai mult de o oră înaintea fluierului de start, Cristi Chivu a acordat un interviu pentru Prime, de pe "Giuseppe Meazza". Antrenorul a fost iritat în momentul în care reporterul l-a întrebat despre portarul Josep Martinez, care a fost titularizat din nou în ciuda erorilor repetate din Champions League.

"Nu înțeleg întrebările astea. Nu înțeleg de ce spui că Martinez încă e titular. De ce folosești cuvântul 'încă'? Provedel va avea și el meciurile lui, însă Martinez este portarul titular. E primul lui an în care are acest statut", a spus Chivu.

Chivu a fost destul de criticat în ultima perioadă pentru că a insistat să îl titularizeze pe spaniolul Martinez în poartă, în ciuda numeroaselor erori. Antrenorul lui Inter și-a păstrat alegerea și la meciul din această seară, Provedel fiind rezervă.

Întrebat dacă Inter e obligată să câștige în această seară, Chivu a replicat: "După două eșecuri, aș spune că da. E nevoie să regăsim gustul victoriei în Champions League".

Inter - Șahtior | Echipele de start

  • Inter Milano: J. Martinez - Carlos Augusto, Akanji, Bastoni - Spence, Barella (cpt.), Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Bonny, Thuram
  • Rezerve: Di Gennaro, Provedel - Stankovic, Zielinski, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Stante, Bovio, Mosconi, P. Esposito
  • Antrenor: Cristi Chivu
  • Șahtior: Riznyk - Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko (cpt.), Pedro Henrique - Ocheretko - Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza - Koua Elias
  • Rezerve: Fesiun - Traore, Kryskiv, Newertton, Isaque, Ghram, Karavaiev, G. Carvalho, Nazaryna, L. Ferreira, L. Meirelles, Bruninho
  • Antrenor: Arda Turan
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