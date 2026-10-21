Pițurcă a repetat acasă cu soția înainte să ajungă pe platoul de filmare. Din soare începe să ningă - e filmul românesc despre fotbal, care va avea premiera la anul.

Pițurcă este manager la Steaua, iar tatăl unui puști face orice să-l vadă pe fiul său în Ghencea.

”A doua secvență când zic: 'Aveți casă mare, s-a scumpit tot, ai dreptate, atunci, dă-i că s-a scumpit gazul!'. Moare de râs Pițurcă”.

Omul îi oferă 30 de mii de euro lui Pițurcă.

”Bagă ăla la loc”, ”Nu am vrut să vă jignesc”, ”Deja m-ai jignit”, e scena în care Pițurcă primește mită.

Pițurcă debutează ca actor la 40 de ani de când a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București, după finala cu Barcelona în care steliștii s-au impus la loviturile de departajare cu 2-0 și în urma a patru penaltiuri apărate de regretatul Helmut Duckadam.

”Cred că am fost actor pe vremea când jucam. Pe urmă, am devenit regizor mulți ani! Ăsta e și motivul pentru care am acceptat, fiind vorba și despre Steaua”, a spus Pițurcă.

La filmări, Pițurcă a aflat că atât actorul principal, cât și regizorul țin cu Steaua și au făcut parte din galerie.

”Este o experiență inedită pentru mine să joc cu o glorie a Stelei, eu fiind fan Steaua”, a spus actorul Sergiu Costache.

”(n.r. Cum a jucat domnul Pițurcă în film) Evident că s-a ridicat la înălțimea așteptărilor”, a spus regizorul Radu Potcoavă.