Dinamo este lider în Superliga cu 29 de puncte după primele 12 runde și are un start fantastic de sezon.

Cu toate acesta, oficialii „câinilor” lucrează la noile contract pentru jucătorii cărora le expiră înțelegerile în 2027.

Poate pleca de la Dinamo: „Atât clubul, cât și eu ne doream să ne despărțim”

Alberto Soro este unul dintre jucătorii lui Dinamo cărora le expiră înțelegerea în vara anului viitor. Întrebat de reporterul PRO TV cum decurg negocierile cu formația bucureșteană, spaniolul a lăsat de înțeles că lucrurile nu sunt clare.

Jucătorul lui Real Madrid în sezonul 2019/2020 a spus că la finalul sezonului atât el, cât și clubul ș-au dorit să se despartă în la finalul sezonului trecut, dar spaniolul nu a avut oferte pe placul său.

„Când am venit aici, erau multe diferențe față de ceea ce eram obișnuit. Mă refer la fotbal, la viața de zi cu zi, la limbă și la oameni. La început mi-a fost foarte greu, dar apoi, pe măsură ce am înțeles cum funcționează lucrurile, m-am integrat cât de repede am putut.

Practic, nu am avut șansa să joc la început, dar, când mi s-a oferit oportunitatea, m-am simțit din nou fotbalist. M-am antrenat, am continuat să muncesc până când s-a ivit ocazia.

Atât clubul, cât și eu ne doream să ne despărțim, dar nu am găsit o ofertă care să facă posibil acest lucru. Prin urmare, am rămas aici, pentru că mai aveam un contract de dus la bun sfârșit și pentru că eram de părere că pot face parte din această echipă, din acest grup.

Cred că suntem pe drumul cel bun, dar cu siguranță trebuie să îmbunătățim anumite lucruri.

Simt plăcere atunci când intru pe teren. Și înainte, în anii trecuți, mă simțeam fotbalist, dar acum sunt mai important pentru echipă. Antrenorul îmi acordă încredere, iar acesta este un lucru important pentru un jucător.

Contractul meu va expira vara viitoare și suntem în discuții, dar până în acest moment nu am ajuns la o înțelegere. Sunt fericit aici, sunt mulțumit. Mă simt un jucător important în echipă, dar există și alte lucruri care nu depind de mine.

Acum, că sunt în străinătate și m-am adaptat la o țară precum România, nu m-ar deranja să continui să joc în afara Spaniei”, a spus Alberto Soro, în exclusivitate pentru PRO TV.