SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se pregătesc de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei este, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care este programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 21 octombrie, Cristi Pintea i-a avut în studio pe Robert Niță și Ciprian Marica.

Fiind un apropiat al familiei Șucu, dar și un mare fan al Rapidului, Robert Niță a transmis că, după părerea sa, Olimpiu Moruțan este principalul argument din ofensiva giuleștenilor. Fostul atacant i-a mai enumerat și pe Dobre, Stojilkovic și Onea, astfel că formația de sub Podul Grant are motive să spere că va obține toate punctele puse în joc în derby-ul cu FCSB.

„(n.r. - Cine iese în evidență de la Rapid?) Moruțan! Este într-o formă foarte bună, arată foarte bine fizic, știe toată lumea că are calitate tehnică.

Dobre, după meciul mai puțin reușit de la Cluj, reușește o dublă. Filip (Stojilkovic) simte și el gustul golului. Onea face un meci aproape perfect la duelul de acasă, de la el se deblochează tabela și tot de la el pleacă al doilea gol. Rapid are suficiente atuuri, plus Pancu care e pe bancă, ca să se impună în meciul de sâmbătă seară”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.