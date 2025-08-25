FOTO Ștefan Baiaram a anunțat cât de gravă e accidentarea sa

Ștefan Baiaram a anunțat cât de gravă e accidentarea sa
Cei de la Universitatea Craiova au avut mari emoții după ultimul meci din Superligă, câștigat cu 2-0 împotriva celor de la Petrolul. 

stefan baiaram Universitatea Craiova Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir
Ștefan Baiaram (22 de ani) a început meciul din postura de rezervă, dar a intrat în minutul 60 și a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Decarul din Bănie nu a terminat meciul pe teren și a ieșit accidentat.

După ce a acuzat o problemă la genunchiul drept, starul oltenilor a efectuat câteva investigații și va fi apt pentru meciul retur cu Istanbul Bașakșehir, din play-off-ul Conference League.

Baiaram a confirmat că va fi pe teren cu o postare pe contul său de Instagram: „Pregătit pentru ceea ce urmează”, a transmis decarul.

Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în faza principală din Conference League

Pe lângă startul bun de sezon, Craiova este aproape de îndeplinirea primului obiectiv din acest sezon. Oltenii au câștigat primul meci al ”dublei” cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League, scor 2-1, și sunt aproape de calificarea în faza principală a competiției.

Pentru returul de pe ”Oblemenco” se anunță un stadion plin. Oltenii au cumpărat deja peste 20.000 de bilete și vor veni în număr mare să vadă echipa lui Mirel Rădoi în cel mai important meci al sezonului.

Inter – Torino 5-0! Debut de spectacol pentru Chivu la primul meci în campionat
Newcastle - Liverpool 2-3 a fost pe VOYO! Ngumoha a devenit cel mai tânăr marcator din istoria ”Cormoranilor”
Nota primită de Cristi Chivu, după debutul perfect la Inter Milano în Serie A
”Istorie!” Anamaria Prodan a spus dacă Gigi Becali ar trebui să schimbe antrenorii la FCSB
„Care a fost cel mai mare comision încasat?” Răspunsul Anamariei Prodan
Inter – Torino 5-0! Debut de spectacol pentru Chivu la primul meci în campionat
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

„Epavă!“: jucătorul pe care Gigi Becali regretă profund că l-a luat

Fix ce nu voia FCSB să audă! Fotbalistul e OUT până în toamnă

FCSB, greșeala care explică prăbușirea: ce a putut să facă echipa campioană, în vară

Elias Charalambous, OUT de la FCSB dacă ratează calificarea în Europa League? ”Trebuie să faci ceva”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

stirileprotv Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial, ca să obțină duplicat al CIV

stirileprotv Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: „Atacurile ucrainene pun în pericol securitatea nucleară”

