Ștefan Baiaram (22 de ani) a început meciul din postura de rezervă, dar a intrat în minutul 60 și a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Decarul din Bănie nu a terminat meciul pe teren și a ieșit accidentat.



După ce a acuzat o problemă la genunchiul drept, starul oltenilor a efectuat câteva investigații și va fi apt pentru meciul retur cu Istanbul Bașakșehir, din play-off-ul Conference League.



Baiaram a confirmat că va fi pe teren cu o postare pe contul său de Instagram: „Pregătit pentru ceea ce urmează”, a transmis decarul.

