Specialiștii au dat verdictul: FCSB, șanse mici pentru un nou titlu în Superligă

Elevii lui Elias Charalambous au început bine meciul. Au avut o șansă bună de a înscrie în prima parte, din Juri Cisotti, dar piteștenii au rezolvat meciul în repriza secundă. Adel Bettaieb a marcat pentru 1-0, iar Mihai Popescu a rezolvat meciul în minutul 88, după ce a deviat în propria poartă o minge aruncată în careu de Robert Moldoveanu.



Specialiștii au dat verdictul: Universitatea Craiova e favorită pentru titlu



Diferența dintre FCSB și prima clasată, Universitatea Craiova, este acum de 14 puncte după doar șapte etape, iar calculele pentru un nou titlu se complică. Specialiștii de la Football Meets Data o dau pe Craiova drept favorită clară pentru titlu în acest sezon.



Oltenii sunt evaluați cu șanse de 57% pentru a pune mâna pe trofeul așteptat în Bănie de peste 30 de ani. FCSB este a doua, cu doar 14%, iar podiumul este completat de Rapid, cu 11%



CFR Cluj are șanse de 10% pentru primul titlu după trei ani, iar Universitatea Cluj este a cincea în acest top, cu doar 3%.

