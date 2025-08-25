Specialiștii au dat verdictul: FCSB, șanse mici pentru un nou titlu în Superligă

FCSB își continuă începutul modest de sezon în Superliga României. Campioana României a pierdut pe teren propriu și cu FC Argeș, scor 0-2.

Elevii lui Elias Charalambous au început bine meciul. Au avut o șansă bună de a înscrie în prima parte, din Juri Cisotti, dar piteștenii au rezolvat meciul în repriza secundă. Adel Bettaieb a marcat pentru 1-0, iar Mihai Popescu a rezolvat meciul în minutul 88, după ce a deviat în propria poartă o minge aruncată în careu de Robert Moldoveanu.

Specialiștii au dat verdictul: Universitatea Craiova e favorită pentru titlu

Diferența dintre FCSB și prima clasată, Universitatea Craiova, este acum de 14 puncte după doar șapte etape, iar calculele pentru un nou titlu se complică. Specialiștii de la Football Meets Data o dau pe Craiova drept favorită clară pentru titlu în acest sezon.

Oltenii sunt evaluați cu șanse de 57% pentru a pune mâna pe trofeul așteptat în Bănie de peste 30 de ani. FCSB este a doua, cu doar 14%, iar podiumul este completat de Rapid, cu 11%

CFR Cluj are șanse de 10% pentru primul titlu după trei ani, iar Universitatea Cluj este a cincea în acest top, cu doar 3%.

Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în faza principală din Conference League

Pe lângă startul bun de sezon, Craiova este aproape de îndeplinirea primului obiectiv din acest sezon. Oltenii au câștigat primul meci al ”dublei” cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League, scor 2-1, și sunt aproape de calificarea în faza principală a competiției.

Pentru returul de pe ”Oblemenco” se anunță un stadion plin. Oltenii au cumpărat deja peste 20.000 de bilete și vor veni în număr mare să vadă echipa lui Mirel Rădoi în cel mai important meci al sezonului.

