"Steaua va juca in Liga a 2-a cu 15.000 de oameni in tribune! Ne gandim si la cupele europene!" Anuntul lui Marius Lacatus

CSA Steaua s-a reunit astazi si pregateste a doua jumatate a sezonului din Liga a 4-a.

CSA Steaua a ratat obiectivul promovarii sezonul trecut, dar Marius Lacatus anunta vremuri bune.

Lacatus e convins ca, in doi ani, CSA Steaua va juca cu 15.000 de suporteri in tribune, pe noul stadion Ghencea.

"Nu avem nicio scuza daca nu reusim sa promovam in Liga a 3-a in acest an. Chiar daca brandul Steaua semnifica foarte mult pentru fotbalisti si pentru suporterii nostri, nu este usor sa aduci jucatori de Liga a 2-a sau de Liga I, cand tu joci in Liga a 4-a."

"Daca vom promova, atunci vom atrage nu numai jucatori pentru echipa mare, cat si pentru centrul de juniori."

"Cand va fi gata stadionul, sa speram ca in 2020, vom juca in Liga a 2-a cu un numar foarte mare de spectatori. La Liga a 2-a, in mod cert, numarul suporterilor nu va fi atat de mare, dar cred ca spre o medie de 10.000 - 15.000 de suporteri putem avea in Ghencea."

"Este un proiect de suflet. Gandurile noastre se duc destul de departe, sa avem chiar si prezente in cupele europene", a spus Marius Lacatus.