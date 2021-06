Steaua, interzisa la promovare! Detalii de ultima ora despre situatia din Ghencea

Dupa intrarea in B, stelistii visau ca vor sarbatori in 2022 promovarea in Liga 1.

Planurile sunt pe hold pentru moment, scrie Gazeta Sporturilor. Chiar daca va termina in primele doua pozitii si se va 'califica' in prima divizie, Steaua ar putea fi blocata inca un an in B. Sursa citata sustine ca clubul armatei nu a facut nimic pentru a-si schimba structura juridica. Astfel, Steaua nu ar detine dreptul de promovare in Liga 1 in baza actualului regulament FRF si al Legii Sportului. Pentru a intra in legalitate, Steaua ar trebui ca pana la 1 iulie sa treaca pe o societate de drept privat. In acest moment, Steaua e o sectie a Clubului Sportiv al Armatei.

Din informatiile ziarului, "e foarte putin probabil sa se mai poata face ceva in cele doua saptamani care au mai ramas pana la 1 iulie". Talpan, juristul CSA, contrazice insa versiunea ca Steaua n-ar putea promova si ameninta ca va da in judecata FRF.

Steaua n-a mutat inca pe piata transferurilor si nu stie daca va continua sau nu cu Oprita antrenor sezonul viitor.