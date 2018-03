Debut surpriza la Steaua! Dica i-a dat minute in amicalul de la Chiajna macedoneanului adus pe 500 euro lunar

Steaua a pierdut cu 1-2 amicalul disputat astazi impotriva Concordiei Chiajna. Alibec a marcat pentru ros-albastri.

Concordia Chijna s-a impus prin golurile marcate de Albu si Panait, in minutele 45 si 83, in meciul cu Steaua. Alibec a deschis scorul in minutul 5 pentru echipa lui Nicolae Dica.

La Steaua a debutat astazi si Mihailo Mitrov, un mijlocas macedonean in varsta de 22 de ani.

Mitrov a fost adus in urma cu cateva luni si a jucat pana acum numai la echipa secunda a stelistilor. El are un salariu lunar de 500 euro.

Mitrov a sosit la recomandarea unuia dintre nepotii lui Gigi Becali.

"Mi-am indeplinit un vis! Muncea mea a dat rezultate, am semnat cu cel mai mare club din Romania", spunea el in momentul sosirii.