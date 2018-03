Peluza Sud Steaua boicoteaza meciul cu Academia Rapid: "Lipsa de respect, atitudine delasatoare si falimentara"

Suporterii care sustin Steaua lui Lacatus nu vor merge la meciul cu Academia Rapid.

Suporterii Stelei sunt total nemultumiti de decizia conducerii CSA de a organiza meciul cu Academia Rapid pe stadionul din Chiajna.

Fanii si-ar fi dorit ca meciul sa se joace acasa, in Ghencea.

Pe contul de Facebook SudSteaua.ro, o pagina cu 16.000 de urmaritori, suporterii explica motivele care au dus la acest boicot.

Iata cateva pasaje:



"Ne aflam astazi la mai mult de jumatatea unui campionat in care ne-am sustinut frenetic echipa cu fiecare ocazie data si prin toate actiunile noastre am incercat mereu sa trezim spiritul stelist, adormit in unii dintre voi, din cauza evenimentelor dificile prin care am trecut, cu totii, in ultimii ani. Ne-am

sustinut echipa oriunde a jucat, indiferent de conditii, liga, distanta sau orice obstacol ne-a iesit in cale, dar nu putem accepta organizarea meciului la Chiajna in primul rand pentru ca o consideram rodul incompetentei manageriale a conducerii CSA Steaua si in al doilea rand o “palma de neincredere” data suporterului stelist de pretutindeni care cu siguranta isi doreste sa ia parte la acest meci."



"Cum altfel am putea interpreta lipsa totala a unui plan de atragere a stelistilor la stadion? Cum putem intrepreta si accepta ca nu s-a investit nici macar intr-o tribuna decenta pana la aceasta ora pentru terenul 5? Daca nu pentru noi, macar pentru fanii inaintati in varsta, pentru fostii jucatori ai acestui club, pentru oamenii care isi aduc copiii la stadion sau pentru cei cu dizabilitati. Cum poti atrage publicul, cum poti oferi un eveniment atat timp cat nu asiguri minime conditii pentru a iti spori numarul de spectatori?"



"In numele tututor stelistilor, Peluza SUD Steaua condamna aceasta atitudine delasatoare si falimentara pentru clubul pe care-l iubim."



"Raspunsul nostru este un NU categoric, atat pentru alegerea acestui stadion, cat si pentru lipsa de respect aratata noua, tuturor suporterilor stelisti."