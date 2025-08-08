Debut la Dinamo în meciul cu Metaloglobus! Ce echipă trimite în teren Zeljko Kopic

Dinamo vine după o victorie în ultima etapă cu FCSB, scor 4-3, prima din acest sezon, și urmărește un nou meci de trei puncte împotriva nou-promovatei Metaloglobus, care a acumulat un singur punct după primele patru runde.
Jordan Ikoko debutează la Dinamo
În mare parte, Kopic mizează pentru această partidă pe jucătorii care i-au adus victoria în derby-ul de săptămâna trecută. Singura surpriză este absența lui Maxime Sivis (27 de ani), fundașul dreapta care a avut evoluții apreciate în acest debut de sezon.
Absența lui Sivis îi face loc lui Jordan Ikoko (31 de ani), care debutează la Dinamo. Acesta este trimis în teren din primul minut în meciul cu Metaloglobus.
Până acum, fundașul congolez născut în Franța a mai fost pe bancă în primele trei partide din acest sezon, dar nu a prins minute sub comanda lui Kopic.
În plus, Stipe Perica este, în premieră, în lotul lui Dinamo în acest sezon. Atacantul a fost chinuit de o accidentare, iar Kopic nu a mizat pe el în primele patru runde.
Echipele de start din Metaloglobus - Dinamo:
- Metaloglobus: Gavrilaș - Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio - D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir - Huiban, A. Irimia
- Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes
- Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Gnahore, Charalampos - D. Armstrong, Al. Pop, Musi
- Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
Cifrele care o fac pe Dinamo favorită certă
Pe lângă impulsul moral, echipa lui Zeljko Kopic se bazează și pe statistici impresionante în acest start de sezon. Dinamo este lider autoritar la capitolul posesie, cu o medie de 62,5% în primele patru runde, semn al unui control de joc pe care antrenorul croat l-a impus.
Mai mult, atacul dinamovist funcționează excelent în deplasare, reușind să marcheze cel puțin un gol în 16 dintre ultimele 17 partide jucate pe teren străin în Superligă. Kopic a mizat pe un nucleu constant de jucători, opt dintre fotbaliștii săi fiind titulari în toate cele patru etape de până acum.