Debut la Dinamo în meciul cu Metaloglobus! Ce echipă trimite în teren Zeljko Kopic

Debut la Dinamo &icirc;n meciul cu Metaloglobus! Ce echipă trimite &icirc;n teren Zeljko Kopic Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Metaloglobus și Dinamo se dispută vineri, de la ora 21:30, pe stadionul din Clinceni.

TAGS:
Metaloglobus - DinamoMetaloglobusDinamo
Din articol

Dinamo vine după o victorie în ultima etapă cu FCSB, scor 4-3, prima din acest sezon, și urmărește un nou meci de trei puncte împotriva nou-promovatei Metaloglobus, care a acumulat un singur punct după primele patru runde.

Jordan Ikoko debutează la Dinamo

În mare parte, Kopic mizează pentru această partidă pe jucătorii care i-au adus victoria în derby-ul de săptămâna trecută. Singura surpriză este absența lui Maxime Sivis (27 de ani), fundașul dreapta care a avut evoluții apreciate în acest debut de sezon.

Absența lui Sivis îi face loc lui Jordan Ikoko (31 de ani), care debutează la Dinamo. Acesta este trimis în teren din primul minut în meciul cu Metaloglobus.

Până acum, fundașul congolez născut în Franța a mai fost pe bancă în primele trei partide din acest sezon, dar nu a prins minute sub comanda lui Kopic.

În plus, Stipe Perica este, în premieră, în lotul lui Dinamo în acest sezon. Atacantul a fost chinuit de o accidentare, iar Kopic nu a mizat pe el în primele patru runde.

Echipele de start din Metaloglobus - Dinamo:

  • Metaloglobus: Gavrilaș - Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio - D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir - Huiban, A. Irimia
  • Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes
  • Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Gnahore, Charalampos - D. Armstrong, Al. Pop, Musi
  • Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu

Cifrele care o fac pe Dinamo favorită certă

Pe lângă impulsul moral, echipa lui Zeljko Kopic se bazează și pe statistici impresionante în acest start de sezon. Dinamo este lider autoritar la capitolul posesie, cu o medie de 62,5% în primele patru runde, semn al unui control de joc pe care antrenorul croat l-a impus.

Mai mult, atacul dinamovist funcționează excelent în deplasare, reușind să marcheze cel puțin un gol în 16 dintre ultimele 17 partide jucate pe teren străin în Superligă. Kopic a mizat pe un nucleu constant de jucători, opt dintre fotbaliștii săi fiind titulari în toate cele patru etape de până acum.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
Unde se află cele șase plaje &bdquo;Blue Flag&rdquo; din Rom&acirc;nia, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
ARTICOLE PE SUBIECT
Metaloglobus &ndash; Dinamo 0-1, ACUM pe Sport.ro! Cătălin C&icirc;rjan a zguduit bara transversală
Metaloglobus – Dinamo 0-1, ACUM pe Sport.ro! Cătălin Cîrjan a zguduit bara transversală
ULTIMELE STIRI
Metaloglobus &ndash; Dinamo 0-1, ACUM pe Sport.ro! Cătălin C&icirc;rjan a zguduit bara transversală
Metaloglobus – Dinamo 0-1, ACUM pe Sport.ro! Cătălin Cîrjan a zguduit bara transversală
Stadionul plin la Clinceni! Fanii lui Dinamo au luat cu asalt micuța arenă de l&acirc;ngă București
Stadionul plin la Clinceni! Fanii lui Dinamo au luat cu asalt micuța arenă de lângă București
Spaniolii anunță: &rdquo;Rațiu traversează o perioadă tensionată la Rayo!&rdquo;
Spaniolii anunță: ”Rațiu traversează o perioadă tensionată la Rayo!”
Dinamo a luat Clinceniul pe sus! C&acirc;ți &bdquo;c&acirc;ini&rdquo; sunt prezenți la meciul cu Metaloglobus
Dinamo a luat Clinceniul pe sus! Câți „câini” sunt prezenți la meciul cu Metaloglobus
Remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB - Drita: Merită mențiune specială! Două goluri au plecat efectiv de la el
Remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB - Drita: "Merită mențiune specială! Două goluri au plecat efectiv de la el"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Echipa cu șapte rom&acirc;ni, victorie cu 3-2 și două cartonașe roșii &icirc;n al treilea tur preliminar Conference League

Echipa cu șapte români, victorie cu 3-2 și două cartonașe roșii în al treilea tur preliminar Conference League

CITESTE SI
Unde se află cele șase plaje &bdquo;Blue Flag&rdquo; din Rom&acirc;nia, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

stirileprotv Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!