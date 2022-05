OFICIAL | Ministrul de Interne anunță predarea stadionului Dinamo către CNI! Câte locuri va avea

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a făcut anunțul așteptat de toți fanii lui Dinamo! Stadionul a fost predat către Compania Națională de Investiții, care va iniția procedurile de demolare și construcție, urmând ca în 2024 să fie gata. Bode estimează că noua arenă va avea în jur de 25.000 de locuri.

„După un an, un an și jumătate de discuții interminabile, reușim astăzi să predăm decizia clubului, dar pe lângă decizie, am predat și tema de proiectare, certificatul de urbanism, toate documentele necesare pentru ca CNI să demareze procedura și demolare și de construcție.

Noi estimăm că în 2024, noul stadion, cu o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri, să fie gata. (...) Aceasta este intenția Companiei Naționale de Investiții, intră minimum 25.000 de locuri”, a spus Lucian Bode.

Lucian Bode: ”Așteptăm din acest moment inaugurarea noului stadion”

„Am lămurit o enigmă. Sper să avem și echipă în 2024, care să se bată la cupele europene. Cu siguranță azi am aflat că, în 2024, Dinamo va avea antrenor de echipă de cupe europene, pe Mircea Lucescu (...) Se inițiază procedura de predare a amplasamentului către CNI în vederea construirii a arenei multifuncționale a Clubului Sportiv Dinamo. Punem astfel piatra de temelie pentru un proiect major pentru dezvoltarea infrastructurii a CS Dinamo.

Performanța se face cu investiții, iar sportul românesc are nevoie de investiții consistente. Faptul că, în curând, stadionul va fi preluat de CNI este un pas în sensul modernizării și susținerii performanței. (...) Așa cum spunea domnul Mircea Lucescu, noi așteptăm din acest moment inaugurarea noului stadion Dinamo”, a fost o parte din discursul susținut de Bode, în fața gloriilor dinamoviste prezente la festivitate.