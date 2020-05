"Spunea ca jucatorii fac prea mult sex si de astea!" Un fost jucator de la FCSB a vorbit despre Gigi Becali in presa din Anglia! Declaratii incendiare la adresa patronului de la FCSB

Un fost jucator de la FCSB a vorbit despre Gigi Becali.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Aymen Tahar, a vorbit in presa din Anglia despre perioada petrecuta la FCSB. Jucatorul englez de origine algeriana este format la Sheffield United, iar in prezent evolueaza in Grecia pentru Panetolikos.

"Este de necrezut cat de mare este Steaua ca organizatie. In termeni comparativi, ei sunt mai mari decat Manchester United, in conditiile in care probabil 60 la suta din tara sustine Steaua. Toate jocurile din deplasare se disputau cu casa inchisa, deoarece toata lumea dorea sa urmareasca Steaua jucand.

Am pierdut cu Rosenborg in Europa League. Am intrat in ultimele 20 de minute, cand eram condusi cu 2-0, suporterii ne apostrofau, nu ne mergea nimic si abia asteptam fluierul. Personal, nu am jucat bine. Dupa meci, Becali a vorbit presei, spunand ca nu am loc in echipa si ca imi va reduce salariul cu 50 la suta, ca sunt liber sa plec si ca nu voi mai juca niciodata pentru echipa.

A fost o luna dupa mutarea mea de vis. Am crezut ca am facut bine. Vorbea asa ca voia el, dar nu putea sa-mi reduca salariul. Am vorbit cu presedintele si el mi-a spus: 'Nu iti face griji, asa e Gigi'.

Vorbea despre faptul ca jucatorii faceau prea mult sex si toate astea. Este un tip pasionat, dar nu isi da seama cum declaratiile lui afecteaza clubul sau", a declarat Aymen Tahar pentru The Guardian.